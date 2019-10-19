"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

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"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

"Гранада" минимально "Осасуну" в матче 9-го тура Примеры.

Победный гол забил защитник Домингуш Дуарте.

"Гранада" - "Осасуна" - 1:0 (1:0)

Гол: Дуарте, 38.

"Гранада": Силва, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Нева, Гоналон, Я.Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Азиз, 59), Вадильо (Мачис, 67), Фернандес (Рамос, 85).

"Осасуна": Р.Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Ойер (Мерида, 62), Брашанац (Вильяр, 77), Торрес, Монкайола, Брандон (Лопес, 66), Авила.

Предупреждения: Эступиньян, 13. Брандон, 24. Фернандес, 27. Авила, 40. Ойер, 54. Эрнандес, 78. Мерида, 90+2.

"Гранада" с 17 баллами занимает 2 место Ла Лиги, "Осасуна" с 11 очками располагается 10-й строчке.

Видео победного гола:

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