"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)
"Гранада" минимально "Осасуну" в матче 9-го тура Примеры.
Победный гол забил защитник Домингуш Дуарте.
"Гранада" - "Осасуна" - 1:0 (1:0)
Гол: Дуарте, 38.
"Гранада": Силва, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Нева, Гоналон, Я.Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Азиз, 59), Вадильо (Мачис, 67), Фернандес (Рамос, 85).
"Осасуна": Р.Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Ойер (Мерида, 62), Брашанац (Вильяр, 77), Торрес, Монкайола, Брандон (Лопес, 66), Авила.
Предупреждения: Эступиньян, 13. Брандон, 24. Фернандес, 27. Авила, 40. Ойер, 54. Эрнандес, 78. Мерида, 90+2.
"Гранада" с 17 баллами занимает 2 место Ла Лиги, "Осасуна" с 11 очками располагается 10-й строчке.
Видео победного гола:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2