"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в Примере

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"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в Примере

"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в матче 19-го тура Примеры.

Победный гол на 24-й минуте забил Анхель Монторо.

"Гранада" - "Мальорка" - 1:0 (1:0)

Голы: Монторо, 24 - 1:0

"Гранада": Руй Силва, Диас, Нева, Дуарте, Херман Санчес, Монторо (Азиз, 45), Пуэртас (Фулькье, 59), Этеки, Мачис (Вадильо, 84), Сольдадо, Фернандес.

"Мальорка": Рейна, Раильо, Гамес, Вальент, Седлар (Лумор, 62), Дани Родригес, Хосеп Сенье (Пратс, 74), Кубо, Севилья (Фебас, 62), Лаго Джуниор, Эрнандес.

"Гранада" с 27 баллами занимает 9 место в турнирной таблице Примеры. У "Мальорки" 15 баллов и 17 позиция.

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