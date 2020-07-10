"Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в Примере
"Гранада" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
"Реал Сосьедад" - "Гранада" - 2:3 (0:2)
Голы: Пуэртас, 21 - 0:1, Сольдадо, 43 - 0:2, Мерино, 47 - 1:2, Оярсабаль, 83 - 2:2, Дуарте, 88 - 2:3.
"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, Элустондо (Горосабель, 70), Ле Норман, Айен Муньос, Порту (Джуара, 64), Мерино, Субименди, Виллиан Жозе (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль, Барренечеа.
"Гранада": Силва, Фулькье, Вальехо (Санчес, 68), Диас, Дуарте, Нева, Эррера (Мартинес, 90+3), Брайс (Азиз, 63), Пуэртас (Жил Диаш, 90+3), Сольдадо (Мачис, 63), Фернандес.
"Гранада" с 50 баллами занимает 9 место в турнирной таблице Примеры. У "Сосьедада" на 1 балл больше и 7 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14