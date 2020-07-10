"Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в Примере

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"Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в Примере

"Гранада" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад" - "Гранада" - 2:3 (0:2)

Голы: Пуэртас, 21 - 0:1, Сольдадо, 43 - 0:2, Мерино, 47 - 1:2, Оярсабаль, 83 - 2:2, Дуарте, 88 - 2:3.

"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, Элустондо (Горосабель, 70), Ле Норман, Айен Муньос, Порту (Джуара, 64), Мерино, Субименди, Виллиан Жозе (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль, Барренечеа.

"Гранада": Силва, Фулькье, Вальехо (Санчес, 68), Диас, Дуарте, Нева, Эррера (Мартинес, 90+3), Брайс (Азиз, 63), Пуэртас (Жил Диаш, 90+3), Сольдадо (Мачис, 63), Фернандес.

"Гранада" с 50 баллами занимает 9 место в турнирной таблице Примеры. У "Сосьедада" на 1 балл больше и 7 строчка.

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