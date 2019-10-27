"Гранада" обыграла "Бетис" и вышла на первое место в чемпионате Испании (видео гола)
"Гранада" минимально обыграла "Бетис" в рамках 10-го тура чемпионата Испании.
"Гранада" - "Бетис" - 1:0 (0:0)
Гол: Вадильо, 61.
"Гранада": Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Гоналон, Азиз, Эррера (Брайс, 60), Вадильо (Сольдадо, 74), Мачис, Фернандес (Х.А.Мартинес, 79).
"Бетис": Хоэль Роблес, Феддаль (Борха Иглесиас, 78), Манди, Педраса (Алекс Морено, 72), Эмерсон, Хави Гарсия (Хоакин, 71), Гуардадо, Каналес, Фекир, Тельо, Лорен Морон.
"Гранада" набрала 20 баллов и возглавила турнирную таблице Примеры. "Бетис" расположился на 18 месте.
А еще: "Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Сосьедад
|10
|19
|3
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|4
|Реал Мадрид
|9
|18
|5
|Вильярреал
|10
|17
|6
|Гранада
|9
|17
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Бетис
|9
|9
|18
|Сельта Виго
|10
|9
|19
|Леганес
|10
|5
|20
|Эспаньол
|9
|5