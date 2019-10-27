"Гранада" обыграла "Бетис" и вышла на первое место в чемпионате Испании (видео гола)

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"Гранада" обыграла "Бетис" и вышла на первое место в чемпионате Испании (видео гола)

"Гранада" минимально обыграла "Бетис" в рамках 10-го тура чемпионата Испании.

"Гранада" - "Бетис" - 1:0 (0:0)

Гол: Вадильо, 61.

"Гранада": Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Гоналон, Азиз, Эррера (Брайс, 60), Вадильо (Сольдадо, 74), Мачис, Фернандес (Х.А.Мартинес, 79).

"Бетис": Хоэль Роблес, Феддаль (Борха Иглесиас, 78), Манди, Педраса (Алекс Морено, 72), Эмерсон, Хави Гарсия (Хоакин, 71), Гуардадо, Каналес, Фекир, Тельо, Лорен Морон.

"Гранада" набрала 20 баллов и возглавила турнирную таблице Примеры. "Бетис" расположился на 18 месте.

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