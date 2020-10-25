"Гранада" обыграла "Хетафе" и вышла на второе место в Ла Лиге

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"Гранада" обыграла "Хетафе" и вышла на второе место в Ла Лиге

"Гранада" обыграла в гостях "Хетафе" в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Победный гол забил полузащитник Анхель Монторо, реализовавший пенальти.

"Хетафе" - "Гранада" - 0:1 (0:1)

Гол: Монторо, 45+2 (с пенальти) - 0:1

"Хетафе": Сория, Ньом (Тимор, 64), Д.Суарес, Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Энес Унал, 64), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Анхель, 46), Кучо Эрнандес.

"Гранада": Силва, Фулькье, Вальехо, Х.Санчес, Нева, Монторо (Перес, 74), Кенеди (Мачис, 55), Эррера, Брайс, Хорхе Молина (Соро, 74), Л.Суарес (Пуэртас, 55).

Благодаря этой победе "Гранада" вышла на 2-е место в чемпионате Испании. 

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