"Гранада" одержала яркую победу в Кубке Испании

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"Гранада" одержала яркую победу в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Гранада" разгромила "Навалькарнеро" со счетом 6:0. Победу гранадцам принесли голы Хермана Санчеса, Альберто Соро, Феде Вико, Роберто Сольдадо, Димитри Фулькье и Хорхе Молины.

"Навалькарнеро" – "Гранада" - 0:6 (0:4)
Голы: Херман Санчес, 9 - 0:1, Соро, 24 - 0:2, Вико, 32 - 0:3, Сольдадо, 34 - 0:4, Фулькье, 72 - 0:5, Молина, 78 - 0:6

"Гранада": Эскандель, Херман Санчес (Пепе Санчес, 72), Перес, Диас, Кини (Вальехо, 84), Этеки, Соро, Вико (Фулькье, 65), Пуэртас, Сольдадо (Исма Руис, 46), Молина.

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