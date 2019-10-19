"Гранада" - "Осасуна" - 1:0 (видеообзор матче Примеры)
Представляем видеообзор матча 9-го тура чемпионата Испании "Гранада" - "Осасуна". Встреча закончилась в пользу хозяев игры.
А еще: "Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео) | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
-
Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)
-
Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича
-
"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ
-
У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 октября
-
1
"Амкар" восстановил доступ к аккаунту после появления эротической рекламы
-
Игрок "Локомотива" Коломейцев: "Победили за счёт морально-волевых качеств"
-
1
Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"
-
Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Гранада" - "Осасуна" - 1:0 (видеообзор матче Примеры)
-
"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)
-
"Бавария" продлила контракт с 19-летним игроком
-
Ди Мария помог ПСЖ обыграть "Ниццу"
-
1
"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии
-
1
Анчелотти сказал, что "Наполи" планирует победить в этом сезоне Серии А
-
1
Игрок "Арсенала" Луиз оценил шансы команды на чемпионство АПЛ
-
2
Ибрагимович: "Если я уйду, американским журналистам будет не о чем писать"
-
1
Семин рассказал о состоянии здоровья Луки Джорджевича
-
2
Зидан - о переносе Эль Класико: "Я лучше промолчу"
-
1
Семин прокомментировал матч с "Ахматом"
-
1
Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы
-
1
Шалимов оценил игру "Ахмата" против "Локомотива"
-
1
Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер в "Барселону" Неймара
-
1
"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2