"Гранада" - открытие Ла Лиги, у нынешней "Барселоны" просто не было шансов на победу: разбираем матч 5 тура чемпионата Испании

"Гранада" сразу со стартовым свистком ринулась вперед, уже на 63-й секунде открыв счет. Все началось с отбора мяча у Семеду, после чего Сольдадо прорвался по правому флангу на край штрафной и пробил с острого угла – "круглый снаряд" срикошетил от Пике точно на дальнюю штангу, а Азиз с метра замкнул. Это был самый быстрый пропущенный гол "Барселоны" за последние 8 лет. Казалось, что теперь гости пойдут вперед, но на самом деле футбол каталонцев не шевелился с мертвой точки. Играя без Месси, подопечные Эрнесто Вальверде за весь первый тайм нанесли три удара по воротам, каждый из которых был заблокирован защитниками соперника. В футболе "блаугранас" в первом тайме вообще ничего комментировать – "Барселона" имела лишь ряд прострелов и подач, а также одну-две интересные комбинации без завершения. Периодически она вообще выключалась из игры, позволяя хозяевам эффективно прессинговать на чужой половине поля. "Гранада" до перерыва вполне могла забить и второй гол. На 14-й минуте Пуертас получил передачу на фланге, сместился в центр и мощно выстрелил из-за пределов штрафной – мяч пролетел совсем рядом со штангой! На 37-й же с дистанции классно приложился Эррера, однако получилось немного высоковато. Кроме того, "полосатые" имели ряд опасных подходов и "пожарных" ситуаций у ворот "Барселоны", но главным достижением стал контроль над скоростью матча. Где фолами, где задержками, а где и грамотным перекатывание мяча хозяева тушили и без того невысокий темп игры "блаугранас". В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Гранады".

На второй тайм Эрнесто Вальверде бросил в бой Месси и Фати, но ничего, кроме двух желтых карточек для футболистов хозяев и удара Лео со штрафного метров с 30-ти в стенку, каталонцы в первые 15 минут не сделали. Более того, "Гранада" могла выйти вперед на 52-й минуте после ошибки тер Штегена, который при перехвате высокой подачи выпустил мяч из рук – тот отскочил прямо в направлении пустых ворот, однако немец успел накрыть "ядро" на линии. Кроме того, на левом фланге обыгрывал соперников Мачисте, но его кроссы никому не удавалось замкнуть. В конце концов, пассивность "Барселоны" была жестоко наказана. На 63-й минуте "Гранада" заработала стандарт с правого фланга, который был разыгран через классную подачу в штрафную; в борьбе за нее у ворот "блаугранас" начались паника, удар пяткой, рикошет и сейв тер Штегена. Казалось, что все обошлось, но арбитр послушал видеоасистента и назначил пенальти за игру рукой у Артуро Видаля, который появился на поле всего минуту назад. Вадильо с "точки" уверенно переиграл голкипера – 2:0!

Конечно, после такого "Барселона" уже не могла бесцельно бегать где-то в районе центра поля. Особенно разыгрался Фати, который несколько раз шикарно врывался в штрафную, а на 68-й минуте сумел пробить по воротам с левого края – голкипер Силва справился с этим выстрелом. Кстати, это был первый удар "блаугранас" в створ. На 72-й с дальней дистанции над перекладиной стрелял Лангле, а на 75-й Гризманн пробил с правого края штрафной – удар был заблокирован. "Гранада" же в ответ могла забить третий, но дальний выстрел Пуэртаса уверенно взял тер Штеген. В конце поединка "Гранада" старалась как можно лучше закрыться, но низко не садилась. "Барселона" же вообще расклеилась. За последние 10 минут подопечные Эрнесто Вальверде имели только удар Месси низом, из центра штрафной, который поймал Силва – это был первый и единственный незаблокированный выстрел аргентинца по воротам. Несколько раз гости врывались в штрафную без дальнейшего развития атаки, а также они провели ряд подач – вот и все. Если не знать счет, то сложилось бы впечатление, что "Барса" доигрывает уже выигранный матч. На последних минутах "Гранада" была даже ближе к третьему голу, чем "блаугранас" к первому. В конце концов, финальный свисток зафиксировал абсолютно справедливую победу хозяев. Таким образом, "Гранада" набрала 10 очков и неожиданно возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опережая "Севилью" и "Атлетико" по дополнительным показателям ("нервионцы" свой матч тура еще не играли, так что имеют хорошие шансы вырваться в единоличные лидеры). "Барселона", имея всего 7 зачетных баллов, опустилась на седьмую позицию.

Вальверде все ближе к дну!

После откровенного отскока в Дортмунде выезд в скромной "Гранаде" не казался легкой прогулкой. От "Барселоны" в этом матче ожидался рок-н-ролл и мучительное избиения – ну, и обновление нескольких рекордов вместе. Команда Эрнесто Вальверде блестяще выполнила эту задачу: "красно-белые" надавали каталонцам подзатыльников (как в прямом, так и в переносном смысле), а те обновили достижение легендарного Кройффа в сезоне 1994/95 – впервые с тех пор "блаугранас" имеют только 7 очков после стартовых пяти туров. Кроме того, впервые с того же сезона "Барселона" расписала в Ла Лиге три выездные ничьи подряд, а с учетом Лиги Чемпионов выйдет даже четыре мировые – последний раз такое случалось в 1998 году во времена Луи Ван Галла. В целом же это седьмой подряд ничейный поединок вне стен "Камп Ноу" – последняя победа "сине-гранатовых" на выезде датируется апрелем. При этом в последних четырех матчах в чемпионате каталонцы стабильно пропускают по два и более голов, чего не случалось уже 10 лет, со времен Гвардиолы – и это в поединках против "Бетиса" (кризисного), "Осасуны" (новичка), "Валенсии" (без тренера) и "Гранады" (новичка). Статистика поединка не менее катастрофическая. "Барселона", держа мяч 68% игрового времени и сделав вдвое больше прикосновений (393 против 825), провела всего два незаблокированных удара – один в створ (на 81-й минуте) и один выше ворот метров с 35-ти (на 72-й минуте). Остальные шесть накрыли защитники, хотя был еще прострел-удар от Фати и сейв Силвы на 68-й минуте – статистические порталы посчитали его как перехваченную передачу, что, в принципе, справедливо. Показатели xG матча красноречивы: 1.87 против 0,55 в пользу "Гранады".

О "привозной" обороне "Барселоны" можно и не говорить – уже все команды Испании знают, что несколько моментов им банально подарят. Достаточно сыграть пожестче и побыстрее, чтобы забить гол на 63-й секунде встречи. Показательно, что Семеду не только ошибся при перехвате отскока, но и проиграл 34-летнему Сольдадо рывок на дистанцию. В матче с "Валенсией" на "Камп Ноу" португалец аналогичным образом не успевал за Гамейро. Ну а за панические ситуации после штрафных прямую ответственность всегда несет тренерский штаб. Проблема этой "Барселоны" не в поражениях "Гранаде", ничьих с "Осасуно"й или разгромах в "Ливерпуле". Главным недостатком в игре подопечных Эрнесто Вальверде является то факт, что против "блаугранас" уже никто не боится играть в свой футбол. "Манчестер Сити" в Англии, "Бавария" в Германии, "Ювентус" в Италии, ПСЖ во Франции – все эти команды заставляют соперников подбирать особую тактику и действовать слишком осторожно. О "Барселоне" так сказать нельзя – да и не могло быть иначе.

Эрнесто Вальверде хоть и выступал за "Барселону", никогда не был воспитанником или сторонником философии Кройффа. Это умный тренер-прагматик, который большую часть времени работал в слабых или посредственных клубах – результат там имеет гораздо большее значение, чем сама игра. Показательно, что в матчах ЛЧ еще при счете 2:0 против "Ливерпуля" он переходил на оборонную схему. В этом видит огромную проблему Хави: "Почему "Барселона" из года в год проваливается в Лиге Чемпионов? Потому что она должна доминировать на регулярной основе, а не включать этот неотъемлемый компонент игры лишь время от времени". Действительно, "Барселоне" необходимо доминировать, ведь для нее даже одна осечка может стоить титула. Нынешняя же команда не может захватить контроль над игрой даже в матчах против слабых коллективов. Практически каждый поединок "сине-гранатовых" полнится "пожарными" ситуациями у ворот тер Штегена и оставляет массу вопросов, но поражение в "Гранаде" должно поставить этой истории точку. Каталонцы ничего не потеряли в турнирном плане, но опять дали сигнал середнячкам и карликам – играйте против нас, не бойтесь нас, нас можно победить. Таких сигналов было роздано уже слишком много – как и шансов для Эрнесто Вальверде.

"Гранада" – неожиданный, но справедливый победитель

Для многих стал шоком не только финальный результат, но и место в таблице, которое заняла "Гранада" после победы над "Барселоной". Правда, после матча "Севилья" - "Реал" "полосатых" подвинут с первой позиции, но сам факт пребывания в зоне лидеров не должен удивлять. На старте сезона команда Диего Мартинеса действительно в числе лучших, а победа над "Барселоной "была полностью по игре. Начнем с последнего. "Барселона" за весь матч так и не смогла разломать прессинг и структуру "Гранады", держа мяч, но не территорию. Тепловая карта ярко говорит, где проходила основная часть игры "блаугранас" – лишь 31% игрового времени прошел в трети поля хозяев, а 46% матча команды боролись в центре.

Кроме того, "Барселона" проиграла почти всю контактную борьбу и слабо отработала на ничейных мячах. Гранада ведет по отборам (14 успешных с 19 попыток против 8/15), выигранным верховыми дуэлями (12:9), перехватам (11:3), выносам (15:6), немного уступая по победными единоборствам на земле (49:57). Конечно, эти цифры также много говорят о содержании матча (при 68% владения мячом отбирать его приходится редко), но и в атакующих действиях "Гранада" была эффективной – например, в "полосатых" 10 из 14 обыгрышей стали успешными, в то время как "сине-гранатовые" провалились в 11 из 22 попыток пройти соперника на дриблинге. При этом "Гранада" прекрасно держала комфортный для себя темп встречи. Этому помогал жесткий стиль игры – подопечные Диего Мартинеса провели аж 20 нарушений правил, однако чисто визуально еще 20 арбитры оставили без внимания. Даже перед первым голом были вопросы фола против Лангле, но стилистически этот момент прекрасно раскрыл содержание футбола "Гранады" – жестко принять соперника, отобрать ничейный мяч и завершить момент ударом. Кстати, по ним "андалусийцы" также ведут – 9:8 в общем, 4:1 в створ. Если говорить о турнирном положении, то все также справедливо. "Гранада" несколько перебрала по количеству голов (11 при ожидаемых 5,5), но это лишь говорит о прекрасной реализации – по ожидаемым набранным очкам "полосатые" находятся в топовой пятерке с показателем 8,3. У "Барселоны" же эта цифра составляет лишь 7,65. Впрочем, все эти статистические моменты отходят назад при взгляде на результаты "Гранады": 4:4 с "Вильярреалом" и три победы в трех последних матчах с общим счетом 7:0. Чем не открытие чемпионата?

Игорь Малиенко | soccernews.ru