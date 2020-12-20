"Гранада" победила "Бетис", "Хетафе" сильнее "Кадиса"

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"Гранада" победила "Бетис", "Хетафе" сильнее "Кадиса"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Бетис" проиграл "Гранаде", а "Хетафе" одолел "Кадис".

"Гранада" - "Бетис" 2:0

Голы: Сольдадо (пен), 14 - 1:0, Сольдадо, 20 - 2:0

"Гранада": Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Гоналон, Эррера, Милья (Этеки, 79), Мачис (Кенеди, 61), Сольдадо (Пуэртас, 57), Суарес (Молина, 79).

"Бетис": Роблес, Бартра, Руис, Эмерсон, Миранда, Руибаль (Тельо, 46), Вильям Карвалью (Манди, 90), Родри (Морон, 64), Родригес (Хуанми, 46), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 64).


"Кадис" - "Хетафе" 0:2

Гол: Эрнандес, 33 - 0:1, Максимович, 90 - 0:2

"Кадис": Ледесма, Карселен, Алькала, Кала, Эспино (Фали Хименес, 66), Искьердо, Сальви Санчес (Хименес, 66), Йонссон, Алекс Фернандес (Малбашич, 89), Переа, Негредо (Лосано, 66).

"Хетафе": Яньес, Кабако, Джене, Суарес, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович, Оливера, Эрнандес (Тимор, 82), Анхель Родригес (Унал, 74).  

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