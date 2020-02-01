"Гранада" победила "Эспаньол" в матче 22-го тура Примеры

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"Гранада" победила "Эспаньол" в матче 22-го тура Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Гранада" в родных стенах взяла верх над "Эспаньолом".

У хозяев поля забивали Дарвин Мачис и Карлос Фернандес Луна, а у "попугаев" с пенальти отличился Рауль де Томас.

"Гранада" – "Эспаньол" - 2:1

Голы: де Томас, 27 (пенальти) - 0:1, Мачис, 38 - 1:1, Фернандес, 46 - 2:1.

"Гранада": Руй Силва, Нева, Дуарте, Диас, Херман Санчес, Гоналон (Этеки, 79), Пуэртас, Эррера, Мачис (Фулькье, 69), Сольдадо (Азиз, 61), Фернандес.

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Хави Лопес, Давид Лопес, Дардер, Итурраспе (Варгас, 61), Эмбарба, Налдо (Мелендо, 81), де Томас, Кальери (У Лэй, 73).

"Гранада" благодаря этой победе поднялась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Эспаньол" остался на последней строчке.

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