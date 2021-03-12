"Гранада" победила "Мольде" в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанская "Гранада" на своем поле обыграла норвежский "Мольде" со счетом 2:0.

Победу испанцам принесли голы Хорхе Молины и Роберто Сольдадо.

"Гранада" Испания – "Мольде" Норвегия - 2:0 (1:0)

Голы: Молина, 26 - 1:0, Сольдадо, 75 - 2:0

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Диас, Перес, Фулькье, Пуэртас (Вальехо, 90), Этеки, Кенеди, Гоналон, Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).

"Мольде": Линде, Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян, Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65), Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).

Удаление: Эллингсен (71).

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