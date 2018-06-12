"Гранада" подала жалобу в ФИФА на "Рубин"

"Гранада" подала жалобу в ФИФА на казанский "Рубин", сообщает EFE.

По информации источника, испанский клуб считает, что россияне допустили нарушения при трансфере полузащитника Рубена Рочины.

Спортивный директор "Гранады" утверждает, что "Рубин" недоплатил за эту сделку четыре миллиона евро.

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