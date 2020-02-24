"Гранада" подписала 19-летнего форварда "Малаги"

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"Гранада" подписала 19-летнего форварда "Малаги"

"Гранада" подписала контракт с форвардом "Малаги" Антоньином. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, "Гранада" получила возможность приобрести 19-летнего форварда из-за того, что основной нападающий команды Нейдера Лосано из-за травмы выбыл до конца сезона.

Испанский клуб заплатил за трансфер 1,5 миллиона евро.

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