"Гранада" подписала бразильца из "Челси"

Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Роберт Кенеди перешел в "Гранаду", сообщает официальный сайт клуба. Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года.

24-летний Кенеди выступает за "Челси" с 2015 года, провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Уотфорду", "Ньюкаслу" и "Хетафе". Ранее играл за "Флуминенсе".

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