"Гранада" подписала полузащитника "Црвены Звезды"

Фото: инстаграм "Гранады"\Автор неизвестен

"Гранада" официально объявила о трансфере сербского полузащитника "Црвены Звезды" Негоша Петровича.

Сумма трансфера составила полтора миллиона евро, а соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года.

Ранее в подписании игрока был заинтересован московский ЦСКА.

В прошлом сезоне чемпионата Сербии Петрович сыграл 35 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне Негош принял участие в семи встречах, в которых не отличился результативными действиями.

Он является игроком сборной Сербии до 21 года.

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