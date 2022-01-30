"Гранада" подписала полузащитника "Црвены Звезды"
Фото: инстаграм "Гранады"\Автор неизвестен
"Гранада" официально объявила о трансфере сербского полузащитника "Црвены Звезды" Негоша Петровича.
Сумма трансфера составила полтора миллиона евро, а соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года.
Ранее в подписании игрока был заинтересован московский ЦСКА.
В прошлом сезоне чемпионата Сербии Петрович сыграл 35 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне Негош принял участие в семи встречах, в которых не отличился результативными действиями.
Он является игроком сборной Сербии до 21 года.
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