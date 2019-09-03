"Гранада" подписала трансферную цель "Спартака"

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"Гранада" подписала трансферную цель "Спартака"

Французский полузащитник "Ромы" Максим Гоналон перешел в "Гранаду", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. По истечении этого срока "Гранада" должна будет выкупить хавбека за четыре миллиона евро, если будут выполнены определенные условия.

Ранее сообщалось, что французом также интересовался "Спартак", но "красно-белые" купили чешского хавбека Алекса Крала.

30-летний Гоналон является воспитанником "Лиона". За "Рому" он выступает с 2017 года. Всего в составе римского клуба хавбек провел 23 матча и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Севилье". За сборную Франции сыграл восемь матчей. Обладатель Кубка Франции, обладатель Суперкубка Франции.

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