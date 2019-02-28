"Гранада" подписала воспитанника ЦСКА

"Гранада" подписала контракт с 18-летним полузащитником Ле Тхань-Лонгом.

Сообщается, что молодой спортсмен будет выступать за вторую команду "Гранады".

Соглашение подписано до 2024 года. Тхань-Лонг - воспитывался в ЦСКА.

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