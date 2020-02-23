"Гранада" разгромила "Осасуну" благодаря дублю Мачиса

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"Гранада" разгромила "Осасуну" благодаря дублю Мачиса

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле проиграла "Гранаде" со счетом 0:3. Победу гостям принесли дубль Дарвина Мачиса и Димитри Фулькье.

Благодаря победе "Гранада" поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. От зоны Лиги Чемпионов клуб отстает на четыре очка. "Осасуна" осталась на 12-й позиции.

"Осасуна" – "Гранада" - 0:3 (0:3)
Голы: Мачис, 4 - 0:1, Мачис, 28 - 0:2, Фулькье, 41 - 0:3

"Гранада": Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Гоналон, Эррера (Этеки, 86), Мачис (Вико, 78), Дуарте, Сольдадо, Фернандес (Пуэртас, 69).

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