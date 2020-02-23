"Гранада" разгромила "Осасуну" благодаря дублю Мачиса
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле проиграла "Гранаде" со счетом 0:3. Победу гостям принесли дубль Дарвина Мачиса и Димитри Фулькье.
Благодаря победе "Гранада" поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. От зоны Лиги Чемпионов клуб отстает на четыре очка. "Осасуна" осталась на 12-й позиции.
"Осасуна" – "Гранада" - 0:3 (0:3)
Голы: Мачис, 4 - 0:1, Мачис, 28 - 0:2, Фулькье, 41 - 0:3
"Гранада": Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Нева, Фулькье, Гоналон, Эррера (Этеки, 86), Мачис (Вико, 78), Дуарте, Сольдадо, Фернандес (Пуэртас, 69).
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
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|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
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|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14