"Гранада" разгромно проиграла аутсайдеру Ла Лиги

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"Гранада" разгромно проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Леванте" на выезде разгромил "Гранаду" со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Дани Гомеса, Хосе Моралеса, Микаэля Мальса и Роберто Сольдадо. В составе хозяев отличился Алекс Кольядо.

"Леванте", набрав 25 очков, покинул последнее, 20-е место, и поднялся на 19-ю позицию. "Гранада" с 29 очками осталась на 16-м месте.

"Гранада" – "Леванте" - 1:4 (0:1)
Голы: Дани Гомес, 17 - 0:1, Моралес, 56 (с пенальти) - 0:2, Мальса, 77 - 0:3, Кольядо, 90 - 1:3, Сольдадо, 90 - 1:4

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас (Кольядо, 46), Херман Санчес, Дуарте, Эскудеро, Пуэртас (Узуни, 70), Милья (Монторо, 70), Петрович (Исма Руис, 80), Молина (Аресо, 80), Мачис.

"Леванте": Карденас, Мирамон (Пубиль, 46), Постиго (Дуарте, 63), Везу, Робер, Сон, Радоя (Мальса, 63), Мелеро, Пепелу, Моралес (Сольдадо, 80), Дани Гомес (Кантеро, 68).

Удаление: Херман Санчес (54).

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