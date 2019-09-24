"Гранада" сыграла вничью с "Вальядолидом" и возглавила турнирную таблицу Примеры

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Гранада" сыграла вничью с "Вальядолидом".

Теперь "Гранада" имеет в своем активе 11 очков и вышла на первое место Примеры. Напомним, что в прошлом туре "Гранада" одержала победу над "Барселоной" (2:0).

"Вальядолид" - "Гранада" 1:1

Голы: Плано, 12 - 1:0, Фернандес, 42 - 1:1

"Вальядолид": Масип, Салису, Начо Мартинес, Оливас, Мойяно, Сан-Эметерио, Алькарас, Тони Вилья (Эрвиас, 73), Сандро Рамирес, Гвардиола (Унал, 68), Плано.

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Мартинес (Херман Санчес, 79), Нева, Диас, Монторо, Гоналон (Эррера, 62), Вадильо, Пуэртас, Фернандес, Рамос (Мачис, 57).

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