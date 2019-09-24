"Гранада" сыграла вничью с "Вальядолидом" и возглавила турнирную таблицу Примеры

Теги гранадареал вальядолид

"Гранада" сыграла вничью с "Вальядолидом" и возглавила турнирную таблицу Примеры

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Гранада" сыграла вничью с "Вальядолидом".

Теперь "Гранада" имеет в своем активе 11 очков и вышла на первое место Примеры. Напомним, что в прошлом туре "Гранада" одержала победу над "Барселоной" (2:0).

"Вальядолид" - "Гранада" 1:1

Голы: Плано, 12 - 1:0, Фернандес, 42 - 1:1

"Вальядолид": Масип, Салису, Начо Мартинес, Оливас, Мойяно, Сан-Эметерио, Алькарас, Тони Вилья (Эрвиас, 73), Сандро Рамирес, Гвардиола (Унал, 68), Плано.

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Мартинес (Херман Санчес, 79), Нева, Диас, Монторо, Гоналон (Эррера, 62), Вадильо, Пуэртас, Фернандес, Рамос (Мачис, 57).

Читайте также: "Барселона" - "Вильярреал": видеотрансляция матча 6-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры

"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранада Гранада 6 11
2 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 5 11
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 5 11
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 10
5 Севилья Севилья 5 10
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 5 10
7 Вильярреал Вильярреал 5 8
8 Барселона Барселона 5 7
9 Леванте Леванте 5 7
10 Осасуна Осасуна 5 7
11 Хетафе Хетафе 5 6
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
13 Валенсия Валенсия 5 5
14 Алавес Алавес 5 5
15 Бетис Бетис 5 5
16 Сельта Виго Сельта Виго 5 5
17 Мальорка Мальорка 5 4
18 Эспаньол Эспаньол 5 4
19 Эйбар Эйбар 5 2
20 Леганес Леганес 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов