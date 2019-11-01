"Гранада" уступила "Хетафе", упустив шанс выйти на первое место
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Гранаду" со счетом 3:1. Победу мадридцам принесли голы Анхеля, Арамбарри и Тимора. В составе "Гранады" единственный гол забил Пуэртас.
"Гранада" осталась на пятом месте в Примере, упустил шанс выйти на первое место. "Хетафе" поднялся на девятую позицию.
"Хетафе" - "Гранада" - 3:1 (2:0)
Голы: Анхель, 35 - 1:0, Арамбарри, 41 - 2:0, Пуэртас, 74 - 2:1, Тимор, 88 - 3:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
|Гранада
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|9
|Осасуна
|11
|15
|10
|Леванте
|11
|14
|11
|Валенсия
|11
|14
|12
|Реал Вальядолид
|11
|14
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|11
|8
|20
|Леганес
|11
|5