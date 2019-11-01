"Гранада" уступила "Хетафе", упустив шанс выйти на первое место

Теги хетафегранада

"Гранада" уступила "Хетафе", упустив шанс выйти на первое место

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Гранаду" со счетом 3:1. Победу мадридцам принесли голы Анхеля, Арамбарри и Тимора. В составе "Гранады" единственный гол забил Пуэртас.

"Гранада" осталась на пятом месте в Примере, упустил шанс выйти на первое место. "Хетафе" поднялся на девятую позицию.

"Хетафе" - "Гранада" - 3:1 (2:0)
Голы: Анхель, 35 - 1:0, Арамбарри, 41 - 2:0, Пуэртас, 74 - 2:1, Тимор, 88 - 3:1

Не пропустите: "Эйбар" обыграл "Вильярреал" в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 октября

Главные новости дня: 31 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 10 22
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 10 21
3 Гранада Гранада 10 20
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 11 20
5 Севилья Севилья 11 20
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 11 19
7 Вильярреал Вильярреал 11 17
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 11 16
9 Осасуна Осасуна 11 15
10 Леванте Леванте 11 14
11 Валенсия Валенсия 11 14
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 11 14
13 Хетафе Хетафе 10 13
14 Эйбар Эйбар 11 12
15 Алавес Алавес 11 12
16 Бетис Бетис 11 12
17 Мальорка Мальорка 11 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 11 9
19 Эспаньол Эспаньол 11 8
20 Леганес Леганес 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов