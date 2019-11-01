"Гранада" уступила "Хетафе", упустив шанс выйти на первое место

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Хетафе" обыграл "Гранаду" со счетом 3:1. Победу мадридцам принесли голы Анхеля, Арамбарри и Тимора. В составе "Гранады" единственный гол забил Пуэртас.

"Гранада" осталась на пятом месте в Примере, упустил шанс выйти на первое место. "Хетафе" поднялся на девятую позицию.

"Хетафе" - "Гранада" - 3:1 (2:0)

Голы: Анхель, 35 - 1:0, Арамбарри, 41 - 2:0, Пуэртас, 74 - 2:1, Тимор, 88 - 3:1

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