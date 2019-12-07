"Гранада" уверенно разобралась с "Алавесом"

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"Гранада" уверенно разобралась с "Алавесом"

В 16-м туре испанской Примеры "Гранада" разгромила "Алавес".

Теперь "Гранада" занимает восьмое место, а "Алавес" - 15-е.

"Гранада" - "Алавес" 3:0

Голы: Фернандес, 48 - 1:0, Сольдадо (пен), 58 - 2:0, Эррера, 77 - 3:0

"Гранада": Руй Силва, Мартинес, Кини (Нева, 37), Дуарте, Диас, Гоналон, Пуэртас, Эррера, Вадильо (Мачис, 82), Сольдадо (Этеки, 71), Фернандес.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Эли, Марин, Лагуардиа, Пина (Вакасо, 36), Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха (Берк, 59), Хоселу, Лукас Перес (Пере Понс, 69).

Удаления: Вакасо (67), Лагуардиа (90).

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