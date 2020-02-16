"Гранада" в домашнем матче Ла Лиги обыграла "Вальядолид"
"Гранада" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании одержала волевую победу над "Вальядолидом".
"Гранада" - "Вальядолид" - 2:1 (0:0)
Голы: Гвардьола, 56 - 0:1, Пуэртас, 81 - 1:1, Фернандес, 90+6 - 2:1.
"Гранада": Силва, Фулькье, Диас (Пуэртас, 61), Мартинес, Х.Санчес, Нева, Гоналон, Эррера, Вадильо (Вико, 71), Фернандес, Жил Диаш (Мачис, 53).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Алькарас, Сан Эметерио, Оскар Плано (Антоньито, 90+3), Энес Унал, Гвардьола (Мичел, 79), Вилья (Рубио, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14