"Гранада" в домашнем матче Ла Лиги обыграла "Вальядолид"

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"Гранада" в домашнем матче Ла Лиги обыграла "Вальядолид"

"Гранада" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании одержала волевую победу над "Вальядолидом".

"Гранада" - "Вальядолид" - 2:1 (0:0)

Голы: Гвардьола, 56 - 0:1, Пуэртас, 81 - 1:1, Фернандес, 90+6 - 2:1.

"Гранада": Силва, Фулькье, Диас (Пуэртас, 61), Мартинес, Х.Санчес, Нева, Гоналон, Эррера, Вадильо (Вико, 71), Фернандес, Жил Диаш (Мачис, 53).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Алькарас, Сан Эметерио, Оскар Плано (Антоньито, 90+3), Энес Унал, Гвардьола (Мичел, 79), Вилья (Рубио, 75).

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