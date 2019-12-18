"Гранада" в дополнительное время переиграла "Л`Оспиталет" в Кубке Испании

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"Гранада" в дополнительное время переиграла "Л`Оспиталет" в Кубке Испании

"Гранада" на выезде обыграла "Л`Оспиталет" в матче 1-го раунда Кубка Испании.

В составе гостей дубль оформил Адриан Рамос. Еще один мяч в активе Роберто Сольдадо. 

"Л`Оспиталет" - "Гранада": 2:3 д.в. (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Риполь, 12 - 1:0, Д.Мартинес, 44 - 2:0, Рамос, 52 (с пенальти) - 2:1, Сольдадо, 79 - 2:2, Рамос, 96 - 2:3.

"Гранада": Эскандель, А.Мартинес, Х.А.Мартинес (Исмаил, 78), Санчес Мартинес, Азиз, Эррера (Сольдадо, 32), Брайс (Монторо, 103), Руис (Пуэртас, 45), Рамос, Мачис, Родригес.

Кто станет соперником "Гранады" в 1/32 финала будет известно после жеребьевки.

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