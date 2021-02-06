"Гранада" в компенсированное время вырвала ничью у "Леванте"

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"Гранада" в компенсированное время вырвала ничью у "Леванте"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Леванте" упустил победу над "Гранадой".

"Гранада" по-прежнему занимает восьмое место, а "Леванте" - девятое.

"Леванте" - "Гранада" 2:2

Голы: Моралес, 30 - 1:0, Кенеди, 43 - 1:1, Моралес, 67 - 2:1, Сольдадо, 90 - 2:2

"Леванте": Фернандес, Мирамон (Постиго, 82), Везу, Клерк, Дуарте, Мелеро, Рочина (Де Фрутос, 64), Радоя, Леон (Дани Гомес, 64), Рохер Марти (Барди, 82), Моралес (Сон, 74).

"Гранада": Руй Силва, Марин (Пуэртас, 46), Перес (Херман Санчес, 88), Вальехо, Фулькье, Этеки (Вико, 74), Монторо, Кенеди (Мачис, 59), Дуарте, Суарес, Молина (Сольдадо, 74).

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