"Гранада" стала второй командой испанской Сегунды, получившей путёвку в элитный дивизион.

"Насриды" благодаря поражению "Альбасете" от "Малаги" гарантировали себе возвращение в Примеру.

Ранее в высший дивизион пробилась "Осасуна".

Стоит отметить, что "Гранада" вернулась в Примеру спустя два года.

Не пропустите: "Валенсия" установила на стадионе памятник умершему болельщику. | http://soccernews.ru