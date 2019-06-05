"Гранада" вернулась в Примеру

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"Гранада" вернулась в Примеру

"Гранада" стала второй командой испанской Сегунды, получившей путёвку в элитный дивизион.

"Насриды" благодаря поражению "Альбасете" от "Малаги" гарантировали себе возвращение в Примеру.

Ранее в высший дивизион пробилась "Осасуна".

Стоит отметить, что "Гранада" вернулась в Примеру спустя два года.

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