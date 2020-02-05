"Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании

Теги валенсиягранада

"Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании "Гранада" обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал. Победу гранадцам принес дубль бывшего нападающего "Реала" и "Валенсии" Роберто Сольдадо. В составе "летучих мышей" отличился Роберто Морено.

"Гранада" – "Валенсия" - 2:1 (1:1)
Голы: Сольдадо, 3 - 1:0, Родриго, 40 - 1:1, Сольдадо, 90+4 (с пенальти) - 2:1

"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.

Не пропустите: Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 февраля

Главные новости дня: 4 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов