"Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании "Гранада" обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал. Победу гранадцам принес дубль бывшего нападающего "Реала" и "Валенсии" Роберто Сольдадо. В составе "летучих мышей" отличился Роберто Морено.

"Гранада" – "Валенсия" - 2:1 (1:1)

Голы: Сольдадо, 3 - 1:0, Родриго, 40 - 1:1, Сольдадо, 90+4 (с пенальти) - 2:1

"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Коста, Диакаби (Собрино, 90), Васс, Ферран Торрес (Гедеш, 68), Солер, Парехо, Коклен, Родриго (Флоренци, 87), Макси Гомес.

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