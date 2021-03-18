"Гранада" вышла в четвертьфинал Лиги Европы

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"Гранада" вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Фото: твиттере "Гранады"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Гранада" на выезде проиграла "Мольде" со счетом 1:2, но по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал.

Хозяева повели в счете на 29-й минуте благодаря автоголу Хесуса Вальехо. В середине второго тайма равновесие восстановил Роберто Сольдадо. В концовке встречи победу "Мольде" принес Эйрик Хестад.

"Мольде" Норвегия – "Гранада" Испания - 2:1 (1:0) - первый матч - 0:2
Голы: Вальехо, 29 (автогол) - 1:0, Сольдадо, 72 - 1:1, Хестад, 90 (с пенальти) - 2:1

"Мольде": Линде, Грегерсен (Синьян, 46), Бьорнбак, Педерсен, Брейвик (Хуссайн, 82), Эйкрем, Эурснес, Хестад, Андерсен (Кнудтсон, 77), Сигурдарсон (Фофана, 63), Риса (Хеуген, 77).

"Гранада": Руй Силва, Диас, Херман Санчес, Дуарте, Вальехо (Перес, 83), Эррера, Кенеди, Пуэртас, Гоналон (Этеки, 76), Монторо (Мачис, 83), Молина (Сольдадо, 64).

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