Гранат готов пойти почти на тройное понижение зарплаты в "Рубине"
"Рубин" ведет переговоры о снижении оклада с защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым, Об этом сообщает Бизнес Online.
Зарплата двух футболистов - около 1,5 млн евро в год. На понижение оклада согласился пока лишь Гранат. Он согласился на снижение оклада почти в три раза.
Стоит отметить, что Гранат и Кудряшов не полетели с казанским клубом на первый сбор в Турцию.
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