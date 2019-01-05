Гранат готов пойти почти на тройное понижение зарплаты в "Рубине"

"Рубин" ведет переговоры о снижении оклада с защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым, Об этом сообщает Бизнес Online.

Зарплата двух футболистов - около 1,5 млн евро в год. На понижение оклада согласился пока лишь Гранат. Он согласился на снижение оклада почти в три раза.

Стоит отметить, что Гранат и Кудряшов не полетели с казанским клубом на первый сбор в Турцию.

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