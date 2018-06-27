Гранат: "К играм плей-офф сборная Испании подойдет более ответственно"

Защитник сборной России Владимир Гранат дал оценку будущему сопернику своей команды по 1/8 финала Чемпионата Мира - Испании.

"Надо предельно внимательно и сконцентрировано провести весь матч. Слабые стороны соперника? Не нужно выделять слабые стороны, потому что групповой этап - это немного другие матчи, плюс другой накал. К матчам на вылет сборная Испании подойдет более ответственно", - цитирует 31-летнего бека СЭ.

Напомним, Игнашевич высказался о предстоящем противостоянии с Испанией. | soccernews.ru