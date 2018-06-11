Гранат: "Набираем форму, к матчу с Саудовской Аравией будем в самом оптимальном состоянии"

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Гранат: "Набираем форму, к матчу с Саудовской Аравией будем в самом оптимальном состоянии"Защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от стартового матча Чемпионата Мира, в котором его команда встретится с Саудовской Аравией.

"Как сказывается приближение матча с Саудовской Аравией на подготовке? Какие-то схемы мы наигрываем. К каждому сопернику нужно готовиться отдельно, потому что у каждого есть сильные и слабые стороны. Мы делаем на это упор. В настоящий момент мы набираем форму. В самом оптимальном состоянии будем к матчу. Волнения или проблем со сном пока нет.

Что касается погоды, для нас она - комфортная. Будет нежарко играть и тренироваться. Все соперники - в равных условиях. Погода на футбол никак не может повлиять. Ожидания от турнира самые положительные, потому что это большой праздник для страны и футболистов", - цитирует 31-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Геркус ждет победы от России в матче с Саудовской Аравией. | soccernews.ru

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