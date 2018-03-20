Гранат поделился ожиданиями от матча с Бразилией

Защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча своей команды с Бразилией.

"В тренировочном процессе проблем нет. Что касается модели игры против Бразилии, то сейчас мы наигрываем взаимосвязи. Наша подготовка точно не изменится. То, что не будет Неймара - это, конечно, плюс для нас. Но и без него у сборной Бразилии достаточно высококлассных футболистов. Не каждому удается сыграть против лучших футболистов мира, это сборная Бразилии, поэтому мы все ждем этот матч", - цитирует 30-летнего бека sport24.ru.

Напомним, сегодня повреждение получил еще один защитник сборной России. | soccernews.ru