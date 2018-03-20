Гранат поделился ожиданиями от матча с Бразилией
Защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча своей команды с Бразилией.
"В тренировочном процессе проблем нет. Что касается модели игры против Бразилии, то сейчас мы наигрываем взаимосвязи. Наша подготовка точно не изменится. То, что не будет Неймара - это, конечно, плюс для нас. Но и без него у сборной Бразилии достаточно высококлассных футболистов. Не каждому удается сыграть против лучших футболистов мира, это сборная Бразилии, поэтому мы все ждем этот матч", - цитирует 30-летнего бека sport24.ru.
Напомним, сегодня повреждение получил еще один защитник сборной России. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"
-
Четыре итальянских гранда интересуются игроком украинской "Зари"
-
Гризманн: "Хочу решить свое будущее до Чемпионата Мира"
-
"Челси" и "Атлетико" поборются за вратаря "РБ Лейпциг"
-
Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Защитник "Милана" хочет перебраться в МЛС
-
Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией
-
Яя Туре не отреагировал на вызов в сборную Кот-д'Ивуара
-
Два итальянских клуба заинтересованы в подписании Себальоса
-
Лукас Васкес: "Люди недооценивают "Ювентус"
-
Бертранд покинул расположение сборной Англии
-
Нойер побывал в расположении сборной Германии
-
Рауль возглавит юношескую команду "Реала
-
Эссьен покинул индонезийский "Персиб Бандунг"
-
Президент тульского "Арсенала" предложил вернуть старый формат Кубка России
-
Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года
-
Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору
-
Раньери согласился возглавить "Лион"
-
Алонсо: "Надеюсь, что Мората поедет на Чемпионат Мира"
-
Райола недоволен тем, что Балотелли не вызвали в сборную