Гранат установил удивительный антирекорд на ЧМ-2018

Теги владимир гранатроссия

Гранат установил удивительный антирекорд на ЧМ-2018Защитник сборной России Владимир Гранат установил удивительный антирекорд для Чемпионатов Мира, информирует OptaJean.

Так, в матче 1/8 финала ЧМ против национальной команды Испании 31-летний бек провел на поле 75 минут игрового времени. За это время он коснулся мяча 11 раз, отдав при этом 5 передач, ни одна из которых не нашла своего адресата. В итоге, игрок казанского "Рубина" отметился тем, что сыграл наибольшее количество времени в поединке мундиаля без единого точного паса.

Напомним, Сенников оценил шансы сборной России на победу на ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов