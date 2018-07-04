Гранат установил удивительный антирекорд на ЧМ-2018

Защитник сборной России Владимир Гранат установил удивительный антирекорд для Чемпионатов Мира, информирует OptaJean.

Так, в матче 1/8 финала ЧМ против национальной команды Испании 31-летний бек провел на поле 75 минут игрового времени. За это время он коснулся мяча 11 раз, отдав при этом 5 передач, ни одна из которых не нашла своего адресата. В итоге, игрок казанского "Рубина" отметился тем, что сыграл наибольшее количество времени в поединке мундиаля без единого точного паса.

Напомним, Сенников оценил шансы сборной России на победу на ЧМ. | soccernews.ru