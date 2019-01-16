Гранд АПЛ интересуется сыном Тюрама

Теги манчестер юнайтедгенгаммаркус тюрамтрансферы

Гранд АПЛ интересуется сыном Тюрама

Нападающий "Генгама" Маркус Тюрам привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" уже неоднократно просматривали игру 21-летнего француза, который является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.

Конкуренцию манкунианцам готовы составить "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые также следят за прогрессом перспективного форварда.

В текущем сезоне Маркус Тюрам сыграл за "Генгам" 17 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за таланта "Ромы". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" договорился с Паредесом об условиях личного контракта

"Челси" договорился с Паредесом об условиях личного контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов