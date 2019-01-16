Гранд АПЛ интересуется сыном Тюрама

Нападающий "Генгама" Маркус Тюрам привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" уже неоднократно просматривали игру 21-летнего француза, который является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.

Конкуренцию манкунианцам готовы составить "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые также следят за прогрессом перспективного форварда.

В текущем сезоне Маркус Тюрам сыграл за "Генгам" 17 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

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