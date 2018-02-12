Гранд из АПЛ готов перебить предложение "Реала" по Кейну

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейнманчестер сити

Гранд из АПЛ готов перебить предложение "Реала" по КейнуСледующим летом "Манчестер Сити" будет готов перебить предложение мадридского "Реала" по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Как информирует испанская пресса, "горожане" внимательно следят за прогрессом 24-летнего нападающего "шпор", и уже по окончанию текущего сезона клуб планирует предпринять первые попытки подписать лучшего бомбардира АПЛ двух последних сезонов. При этом "Сити" намерен предложить более выгодные условия, нежели королевский клуб, не только "Тоттенхэму", но и самому футболисту.

Напомним, на Кейна также претендует "Ювентус". | soccernews.ru

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