Гранд из АПЛ предложил за Сауля 120 миллионов евро

Теги атлетико мадридсауль ньигес

Гранд из АПЛ предложил за Сауля 120 миллионов евроОдин из топ-клубов английской Премьер-Лиги предложил за полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса 120 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, в стане "матрасников" всерьез рассматривают это предложение по своему 23-летнему хавбеку, так как допускает, что в будущем не сможет выручить с продажи большую сумму за него.

В нынешнем сезоне Сауль забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 34 играх за "Атлетико".

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Атлетика". | soccernews.ru

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