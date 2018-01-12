Гранеро: "Барселона" это не самый плохой вариант для "Эспаньола" в Кубке Испании"

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Гранеро: "Барселона" это не самый плохой вариант для "Эспаньола" в Кубке Испании"
Полузащитник "Эспаньола" Эстебан Гранеро прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Кубка Испании, по итогам которой его команда сыграет с "Барселоной".

"На этой стадии все команды сильны. "Барселона" это очень соперник. Но у нас есть шансы пройти дальше и это особая мотивация. Думаю, что "Барселона" это не самый плохой вариант, который мог достаться нам. Наоборот, многие люди хотели именно такой жребий. Это дерби и мы в хорошей форме. Надеюсь, что мы сможем порадовать фанатов", - приводит слова Гранеро Mundo Deportivo.

Матчи между "Эспаньолом" и "Барселоной" пройдут 17 и 24 января.

Стоит отметить, что 30-летний Гранеро является воспитанником мадридского "Реала".

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