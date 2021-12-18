Гранеро: "Модрич играет на уровне стратосферы"

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Гранеро: "Модрич играет на уровне стратосферы"

Фото инстаграм Луки Модрича

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Эстебан Гранеро в восторге от игры действующего хавбека "сливочных" Луки Модрича.

"Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет. Он невероятен. Лука всегда доминирует как в технике, так и в тактике. Он играет на уровне стратосферы. Возможно, Модрич не может делать то, что делал в 23 года. Но он показывает много других вещей, которых не делал раньше", - цитирует Гранеро AS.

В текущем сезоне хорват сделал 5 ассистов в 18 матчах в составе "Реала".

Контракт Модрича, которому в сентябре исполнилось 36 лет, с королевским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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