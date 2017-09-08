Гранеро поделился интересной историей с участием Месси и Пике

Воспитанник мадридского "Реала" Эстебан Гранеро, ныне выступающий за "Эспаньол", поделился интересной историей с участием игроков каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике.

"Я встретил Пике в отеле. В то время мы всегда избивали их, но Пике сказал мне: "В этом году мы обыграем вас. Я ничего не сказал. "Да, - сказал он, - потому что у нас есть новый игрок, который станет выдающимся футболистом".

Я спросил его, кто же это, и он указал на бассейн. Я увидел маленького ребенка, очень маленького. Он сидел на краю бассейна, опустив ноги в воду, погрузившись в свой собственный мир и думая о посторонних вещах.

Пике всегда был шутником, и я подумал, что он меня разыгрывает. На самом деле я подумал: он меня заводит и разыгрывает со своим товарищем по команде. Это был первый раз, когда я увидел Месси. Он раздавил нас сам. Они обыграли нас со счетом 3:0", - цитирует 30-летнего хавбека El Pais.

Напомним, Месси, Суарес и Маскерано рискуют пропустить ноябрьский матч против "Севильи". | soccernews.ru