Гранеро сделал выбор между Роналду и Месси
Фото инстаграм Эстебана Гранеро
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Эстебан Гранеро рассказал, кто, по его мнению, лучше - Криштиану Роналду или Лионель Месси.
"Они настолько хороши и настолько разные, что их очень трудно сравнивать. Но для меня всё-таки Роналду всегда будет впереди. За преданность, за дружеское общение и за все те случаи, когда он проявлял самоотверженность во благо команды. Я испытываю к нему очень глубокую любовь. То, как он решал исходы матчей, было шокирующим зрелищем. Понятно, что без него всё было бы намного сложнее.
Наблюдение за его тренировками и его амбициями всегда вдохновляло. Криштиану всегда будет впереди, несмотря на то, что Месси - один из лучших игроков в истории, и, несомненно, невероятный футболист", - цитирует испанца AS.
Напомним, что Гранеро и Роналду вместе выступали за "Реал" с 2009 по 2012 год.
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