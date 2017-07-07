Гранеро станет игроком "Эспаньола"

Полузащитник "Реала Сосьедад" Эстебан Гранеро переходит в "Эспаньол", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист достанется каталонскому клубу бесплатно и подпишет с ним контракт до лета 2019 года.

30-летний Гранеро выступает за "Реал Сосьедад" с 2014 года и провел за клуб 71 матч. Ранее играл за "Хетафе", "Реал" и КПР.

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