В матче 24-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" дома сыграл вничью с "Вильярреалом" (1:1).

Единственный гол каталонского клуба забил полузащитник Эстебан Гранеро.

Стоит отметить, что 30-летний Гранеро забил первый гол в Ла Лиге за последние семь лет. В январе 2011 году он отличился за "Реал" в поединке с "Альмерией".

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