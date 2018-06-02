Гранит Джака избежал серьёзной травмы

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Гранит Джака избежал серьёзной травмы

Полузащитник "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранит Джака избежал серьёзной травмы.

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист рискует из-за повреждения колена пропустить Чемпионат Мира 2018 года, однако эти опасения не подтвердились.

Впрочем, Джака действительно выбыл на небольшой срок и не сыграет в товарищеском матче с Испанией, который состоится 3 июня. | http://soccernews.ru

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