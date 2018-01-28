Гранквист летом покинет "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист принял решение по своему будущему, сообщают российские СМИ.

32-летний швед отыграет ещё полгода за "быков", после чего перейдёт на правах свободного агента в "Хельсингборг", воспитанником которого он является.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

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