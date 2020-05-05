Гранквист назвал пятилетний период в "Краснодаре" вершиной своей карьеры
Бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист дал оценку своему этапу карьеры в составе "быков".
"Безусловно, "Краснодар" - один из сильнейших российских клубов. Там мы выступали в Лиге Европы, а в Швеции мне пришлось на первых порах играть во второй лиге, и только потом мы поднялись выше. Разница между клубами ощущалась. Но я рад, что вернулся домой, в родной город, команду. Пять лет в "Краснодаре" - вершина моей футбольной карьеры.
Переезжая в "Краснодар", я не знал, чего ждать, ведь это был довольно молодой клуб без большого бэкграунда в Премьер-лиге. Но мне там сразу понравилось. Игроки, тренерский штаб, менеджеры, президент клуба - все произвели только позитивное впечатление. Болельщики всегда поддерживали нас на высшем уровне. Мне и моей семье очень понравились годы в Краснодаре", - сказал 35-летний футболист.
Шведский защитник выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год. До этого он защищал цвета "Хельсинборга", "Уигана", "Гронингена" и "Дженоа".
В сезоне 2013/14 Гранквист с командой доходил до финала Кубка России, где в серии пенальти южане уступили "Ростову".
Не пропустите: "Краснодар" готов расстаться с пятью легионерами. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" следит за игрой Алексея Миранчука
-
Соловьёв: "Уткин всегда был тихим и спокойным миньоном Навального"
-
Мбаппе выдвинул ПСЖ ещё одно условие для продления контракта
-
"Барселона" предложила за Лаутаро 80 миллионов евро и трёх защитников
-
Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон
Лента новостей
-
Навальный ответил Соловьёву на заявление о связях с Уткиным
-
Названа дата вероятного возобновления Бундеслиги
-
"Барселона" следит за игрой Алексея Миранчука
-
Гранквист назвал пятилетний период в "Краснодаре" вершиной своей карьеры
-
"Бавария" до конца недели объявит о продлении контракта с основным хавбеком
-
"Вы тоже можете добиться такого": Адебайор показал свой гараж с элитными автомобилями
-
Жена Погребняка эпично разыграла подписчиков в инстаграме
-
Соловьёв: "Уткин всегда был тихим и спокойным миньоном Навального"
-
Мбаппе выдвинул ПСЖ ещё одно условие для продления контракта
-
Нападающий "Локомотива" Джорджевич близок к возвращению в строй после 7-месячного перерыва
-
Девушка Роналду призвала носить маски в период пандемии коронавируса
-
"Барселона" назвала цену на Видаля
-
"Рома" включилась в борьбу за звёздного воспитанника "Челси"
-
Форвард "Сочи" рассказал, как переход Кокорина повлиял на прогресс команды
-
Пол Инс жёстко раскритиковал Погба
-
Уткин объяснил, почему Пашинин не возглавит "Локомотив" вместо Сёмина
-
"Манчестер Сити" намерен увеличить зарплату Де Брюйне
-
"Барселона" предложила за Лаутаро 80 миллионов евро и трёх защитников
-
ПСЖ готовит новый контракт для Шупо-Мотинга
-
Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20