Гранквист назвал пятилетний период в "Краснодаре" вершиной своей карьеры

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Гранквист назвал пятилетний период в "Краснодаре" вершиной своей карьеры

Бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист дал оценку своему этапу карьеры в составе "быков".

"Безусловно, "Краснодар" - один из сильнейших российских клубов. Там мы выступали в Лиге Европы, а в Швеции мне пришлось на первых порах играть во второй лиге, и только потом мы поднялись выше. Разница между клубами ощущалась. Но я рад, что вернулся домой, в родной город, команду. Пять лет в "Краснодаре" - вершина моей футбольной карьеры.

Переезжая в "Краснодар", я не знал, чего ждать, ведь это был довольно молодой клуб без большого бэкграунда в Премьер-лиге. Но мне там сразу понравилось. Игроки, тренерский штаб, менеджеры, президент клуба - все произвели только позитивное впечатление. Болельщики всегда поддерживали нас на высшем уровне. Мне и моей семье очень понравились годы в Краснодаре", - сказал 35-летний футболист.

Шведский защитник выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год. До этого он защищал цвета "Хельсинборга", "Уигана", "Гронингена" и "Дженоа".

В сезоне 2013/14 Гранквист с командой доходил до финала Кубка России, где в серии пенальти южане уступили "Ростову".

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