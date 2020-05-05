Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по "Краснодару"

Бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист рассказал, кого из экс-одноклубников он считает сильнее остальных игроков "быков".

"Перейра - феноменальный игрок как в атаке, так и в защите. Смолов - мы играли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Фёдор многое сделал для команды, он очень одарённый футболист. Он фантастически играл за нас. И Каборе, который всегда помогал центральным защитникам, прикрывал нас, играл сердцем, выкладывался на все сто", - сказал 35-летний швед.

Напомним, что Гранквист выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год.

Маурисио Перейра покинул российский клуб прошлым летом и перебрался в "Орландо Сити", в то же время Шарль Каборе сменил южан на столичное "Динамо", а Фёдор Смолов ушёл в 2018 году в "Локомотив".

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