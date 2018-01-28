Гранквист отказался от щедрого предложения "Краснодара"

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Гранквист отказался от щедрого предложения "Краснодара"Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист отказался продлевать контракт со своим клубом, информирует Fotbollskanalen.

По сведениям источника, "быки" были готовы предложить 32-летнему беку подписать новое соглашение сроком на два года. По новому договору оклад шведа должен был составить 3,5 миллиона евро за сезон. Однако продолжению карьеры в России игрок предпочел возвращение на родину, где он должен будет стать игроком "Хельсинборга".

Отметим, что срок действия текущего контракта Гранквиста с "Краснодаром" истекает следующим летом.

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