Гранквист: "Отсутствие Смолова сильно влияет на "Краснодар"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист после матча с "Уралом" высказался о проблемах своей команды на старте сезона.

"Отсутствие Фёдора Смолова сильно на нас влияет. Он был лучшим бомбардиром чемпионата два сезона подряд. С другой стороны, у нас есть большое количество качественных исполнителей. И без Смолова мы должны создавать голевые моменты. С "Уралом", я думаю, нам нужно было бы играть более решительно, может даже прямолинейно. Комбинационный футбол не всегда работает с такими командами. Надо было действовать прямолинейно и надеяться на отскок или добивание" - сказал Гранквист.

Напомним, что "Краснодар" в матче с "Уралом" спасся от поражения только в самой концовке благодаря сомнительному пенальти.

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