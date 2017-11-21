Гранквист признан лучшим игроком года в Швеции

В Швеции определили лучших футболистов в разных номинациях по итогам 2017 года.

Приз лучшему вратарю получил Робин Ольсен из "Копенгагена", лучшему полузащитнику - Эмиль Форсберг из "РБ Лейпциг", а лучшему нападающему - Златан Ибрагимович из "Манчестер Юнайтед".

Главную награду получил капитан "Краснодара" Андреас Гранквист, который был признан не только лучшим игроком 2017 года, но и лучшим защитником.

Стоит отметить, что впервые с 2007 года награду лучшему игроку Швеции получил не Ибрагимович.

Не пропустите: Футболисты сборной Швеции побрили налысо Гранквиста. | http://soccernews.ru