Гранквист признан лучшим игроком "Краснодара" в августе

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний швед стал победителем голосования среди болельщиков "быков", набрав 24 процента голосов. В борьбе за награду он опередил вратаря Андрея Синицына (19%) и хавбека Маурисио Перейру.

В августе Гранквист сыграл за "Краснодар" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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