Гранквист признан лучшим игроком "Краснодара" в августе

Теги краснодарандреас гранквист

Гранквист признан лучшим игроком "Краснодара" в августе

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний швед стал победителем голосования среди болельщиков "быков", набрав 24 процента голосов. В борьбе за награду он опередил вратаря Андрея Синицына (19%) и хавбека Маурисио Перейру.

В августе Гранквист сыграл за "Краснодар" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Краснодар" установит на своём стадионе систему видеоповторов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов